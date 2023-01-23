В берлинском метро избили двух молодых украинок

Две молодые женщины из Украины подверглись нападению в метро в центре Берлина, сообщает Bild.

По данным следователей, нападавшими были трое мужчин, говоривших по-русски. Полиция Берлина расследуют дело о телесных повреждениях и оскорблениях.

Инцидент произошел в субботу днем, 22 января, когда две украинки 24 и 25 лет ехали в метро. Полиция Берлина подтвердила, что трое мужчин, ехавших в одном вагоне, оскорбляли женщин.

Нападавшие вышли из метро вслед за женщинами на станции Александерплац в центре Берлина. Там один из мужчин схватил 24-летнюю девушку за волосы и ударил ее по голове, нанеся ей травмы.

После вмешательства свидетелей, которые попросили мужчин оставить женщин в покое, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Расследование оскорбления и телесных повреждений ведет уголовная полиция Берлина.