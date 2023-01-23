МВД Беларуси: в стране появится новый отряд спецназа внутренних войск
2023-01-23 18:01
В белорусском Министерстве внутренних дел анонсировали учреждение нового отряда спецназа.
Вечером 23 января глава внутренних войск Республики Беларусь Николай Карпенков публично заявил, что в стране будет сформирован новый профильный отряд специального назначения, который будет дислоцироваться в Гомельской области. По данным Карпенкова, на создание нового подразделения уйдёт полгода.
Известно, что ранее в Минске был учреждён новый отряд спецназа с названием "Смерч", деятельность которого направлена на борьбу с диверсантами и террористами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей