МВД Беларуси: в стране появится новый отряд спецназа внутренних войск

В белорусском Министерстве внутренних дел анонсировали учреждение нового отряда спецназа.

Вечером 23 января глава внутренних войск Республики Беларусь Николай Карпенков публично заявил, что в стране будет сформирован новый профильный отряд специального назначения, который будет дислоцироваться в Гомельской области. По данным Карпенкова, на создание нового подразделения уйдёт полгода.

Известно, что ранее в Минске был учреждён новый отряд спецназа с названием "Смерч", деятельность которого направлена на борьбу с диверсантами и террористами.