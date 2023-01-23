Советник Кучмы: Путин одержал новую победу над Западом
2023-01-23 18:23
По словам бывшего советника Кучмы Соскина отказ Германии поставлять танки Леопард Украине есть новая победа Путина
Соскин прокомментировал ситуацию словами, что Раммштайн провалился, а Владимир Путин сейчас фактически подчинил себе всех западных лидеров.
По словам бывшего советника нынешнее поведение западных лидеров есть предательство по отношению к Украине.
Сейчас США и страны Западной Европы лишь словесно поддерживают Киев, а на деле просто наживаются на войне.
Опубликовано: Сергей Стаалкер