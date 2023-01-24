Украинские СМИ: в офисе Зеленского идут массовые отставки, уволился замглавы офиса Тимошенко

Как сообщают украинские средства массовой информации со ссылкой на информированные источники во властных структурах, в отставку подал заместитель главы офиса президента Зеленского Кирилл Тимошенко.

По сведениям журналистов, на освободившееся место президент Украины может назначить Алексея Кулеба, который в данный момент занимает должность руководителя Киевской областной военной администрации.

Также источники в СНБО и Кабинете министров Украины сообщили, что в ближайшие дни также состоятся отставки глав областных военных администраций Сумской, Днепропетровской областей Украины, а также назначенные Киевом руководители на подконтрольной Украине частях Запорожской и Херсонской областей.

Спустя некоторое время после появления данной информации Владимир Зеленский сообщил о ряде «кадровых решений» на разных уровнях власти, а также в правоохранительной системе, и пообещал проинформировать об этом широкую общественность в ближайшее время.