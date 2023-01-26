Д. Песков: участие США и стран Запада в российско-украинском конфликте постоянно растет

Кремль наблюдает постоянный рост вовлеченности Америки и Запада в войну России с Украиной. Об этом Песков заявил журналистам в четверг 26 января.

В ТАСС опубликовали высказывание Дмитрия Пескова о вовлеченности западных стран и США в военный конфликт между Россией и Украиной:

"Из европейских столиц и из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружений, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или [Североатлантического] альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны. В Москве все, что делают и альянс, и упомянутые мной столицы, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет"

До этого президент США отметил, что поставки вооружения на Украину не стоит считать борьбой с Россией. Но это "борьба за свободу".

Байден подчеркнул, что никакой угрозы для себя Россия в этом видеть не должна.