По сообщению польского издания "Дзенник газета правна", весной под видом пересылки запасных частей Польша успешно передала Украине несколько истребителей МиГ-29.

По данным польского издания, самолеты пересылались по частям. Согласно источнику в польском правительстве, "фюзеляж или крылья - это тоже запасные части".

Вопрос о передаче украинской стороне советских самолетов решался в апреле.

Как тогда заверило руководство Польши, поставки так и не осуществились, вопрос считался закрытым и больше не обсуждался.

Как известно, с первых дней развития конфликта западные страны активно поддерживали киевский режим, предоставляя необходимое вооружение.

Однако официальных заявлений о передаче украинской стороне самолетов каким-либо из государств ни разу сделано не было.