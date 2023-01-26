ТАСС: Весной Польша переслала ВСУ свои истребители "по частям" и держала это в секрете
2023-01-26 15:25
По сообщению польского издания "Дзенник газета правна", весной под видом пересылки запасных частей Польша успешно передала Украине несколько истребителей МиГ-29.
По данным польского издания, самолеты пересылались по частям. Согласно источнику в польском правительстве, "фюзеляж или крылья - это тоже запасные части".
Вопрос о передаче украинской стороне советских самолетов решался в апреле.
Как тогда заверило руководство Польши, поставки так и не осуществились, вопрос считался закрытым и больше не обсуждался.
Как известно, с первых дней развития конфликта западные страны активно поддерживали киевский режим, предоставляя необходимое вооружение.
Однако официальных заявлений о передаче украинской стороне самолетов каким-либо из государств ни разу сделано не было.
Опубликовано: Храмова Оксана