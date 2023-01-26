Ростовский: у Польши был план поддержки вхождения Украины в состав РФ
2023-01-26 17:07
Бывший министр финансов Польши Яцек Ростовский утверждает, что его страна могла поддержать присоединение Украины к России по итогам спецоперации.
Новостное агентств Do Rzeczy опубликовало интервью с экс-министров финансов Польши Яцеком Ростовским, который утверждает, что в первые дни с начала российской спецоперации правительство действующего польского премьера Матеуша Моравецкого имело план по поддержке присоединения Украины к составу России.
По данным Ростовского, в случае успеха российской СВО на первых её этапах и быстрого падения Киева администрация Варшавы не стала бы поддерживать независимость украинского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей