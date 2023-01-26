Трамп предупредил, что передача танков Украине может развязать ядерный конфликт
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что поставка с Запада на Украину тяжелых танков может обострить ситуацию в российско-украинском конфликте до такой степени, что он превратится в ядерный.
Об этом политик написал в своем Truth Social и призвал немедленно закончить «этот безумный конфликт». «Это же так просто!», - восклицает Трамп.
По его мнению, танки – это только начало, за ними могут последовать и ядерные бомбы.
Так бывший президент Америки отреагировал на решение ФРГ передать Киеву 14 танков Leopard.
В правительстве Германии сообщили, что эту партию техники Украина сможет получить через три месяца.
Также глава Белого дома Джо Байден анонсировал поставки ВСУ более 30-ти танков серии Abrams.
Кремль уже отреагировал на эти решения. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва расценивает такие шаги, как непосредственное участие НАТО в вооруженном конфликте.
Опубликовано: Наталья Замечалова