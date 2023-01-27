Bloomberg: Евросоюз собирается направить конфискованные российские активы на восстановление Украины
2023-01-27 01:30
Агентство Bloomberg сообщает, что Евросоюз считает законным использование активов Банка России для восстановления Украины.
Страны ЕС уже получили разрешение направить конфискованные российские активы в размере от 3,8 млрд евро на восстановление Украины.
В юридической службе Совета ЕС уточнили, что эти действия возможны при соблюдении некоторых условий.
Главное из таких условий – возврат основной суммы и процентов России в какой-то момент.
Опубликовано: Светлана Репина