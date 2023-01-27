Bloomberg: Евросоюз собирается направить конфискованные российские активы на восстановление Украины

Агентство Bloomberg сообщает, что Евросоюз считает законным использование активов Банка России для восстановления Украины.

Страны ЕС уже получили разрешение направить конфискованные российские активы в размере от 3,8 млрд евро на восстановление Украины.

В юридической службе Совета ЕС уточнили, что эти действия возможны при соблюдении некоторых условий.

Главное из таких условий – возврат основной суммы и процентов России в какой-то момент.