Отставной офицер американской разведки морской пехоты Скотт Риттер заявил, что ответ Путина на теракт по Крымскому мосту подорвал власть Зеленского.

Он уточнил, что речь идет о решении наносить высокоточные удары по украинским военным объектам.

Риттер отметил, что экономика Украины полностью разрушена, а власти держатся за счет помощи США.

По его мнению, с уничтожение м энергетической системы уменьшается и поддержка Зеленского, а в политических кругах Украины началась активная борьба за власть.