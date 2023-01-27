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Япония ужесточает санкции против России и замораживает активы трех компаний

APS
2023-01-27 07:50

Япония ужесточает санкции против России после новой волны ракетных обстрелов Украины, сообщает Минэкономики страны.

«Учитывая текущую ситуацию в Украине, и чтобы внести свой вклад в международные усилия по установлению мира, Япония введет запреты на экспорт в соответствии с другими крупными странами», — заявили в Министерстве экономики, торговли и промышленности. 

Санкции касаются товаров, с помощью которых Россия могла бы повысить свою обороноспособность. 

Активы трех компаний и 22 физических лиц также должны быть заморожены. 
 

Опубликовано: Тарас Медведев









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