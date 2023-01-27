Япония ужесточает санкции против России и замораживает активы трех компаний

Япония ужесточает санкции против России после новой волны ракетных обстрелов Украины, сообщает Минэкономики страны.

«Учитывая текущую ситуацию в Украине, и чтобы внести свой вклад в международные усилия по установлению мира, Япония введет запреты на экспорт в соответствии с другими крупными странами», — заявили в Министерстве экономики, торговли и промышленности.

Санкции касаются товаров, с помощью которых Россия могла бы повысить свою обороноспособность.

Активы трех компаний и 22 физических лиц также должны быть заморожены.

