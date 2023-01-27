Кроме Leopard 2 Польша поставит партию танков РТ-91 Twardy - модернизированных под НАТО Т-72

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки в интервью канадскому телеканалу CTV заявил, что Польша отправит Украине еще 60 модернизированных танков.

"Мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков, из них 30 РТ-91 Twardy. А также танков — 14 танков Leopard 2, которые у нас есть", — сказал Моравецки.

PT-91 Twardy — это значительно модернизированная польской промышленностью версия советских танков Т-72 по стандартам НАТО. Польша уже отправила Украине партию РТ-91, теперь, как можно предположить, отправит еще одну.

Остальные модернизированные танки, которые, по словам Моравецкого, вероятно, являются танками Т-72, ​​которые Польша ранее также отправляла Украине.

Танки Т-72, ​​находящиеся на вооружении польской армии, также модернизируются по стандартам НАТО, хотя, конечно, в меньшей степени, чем ПТ-91. Преимущество Т-72 и РТ-91 в том, что украинские солдаты их уже знают и могут начать их использовать сразу после доставки.