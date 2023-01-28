МИД Украины вызывает посла Венгрии для «откровенного разговора» из-за слов Орбана о «ничейной земле»

Представитель МИД Украины Олег Николаенко заявил, что в ведомство вызовут посла Венгрии в Киеве для «откровенного разговора».

Он пояснил, что это связано с недавним заявлением венгерского премьер-министра Виктора Орбана о «ничейной земле».

Орбан в беседе с журналистами сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее «ничейной землей».

В украинском МИД считают, что Венгрия продолжает сознательно разрушать двусторонние отношения и осложнять возможности будущего диалога.