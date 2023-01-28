Посол Украины во Франции Омельченко: Украина получит 321 тяжелый танк от Запада

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что страны Запада пообещали передать украинским военным 21 тяжелый танк.

Он уточнил, что несколько стран подтвердили объемы поставок, однако их сроки могут различаться.

Омельченко напомнил, что Владимир Зеленский говорил о необходимости поставок танков в кратчайшие сроки.

Он также подчеркнул, что если доставка тяжелый танков растянется на многие месяцы, риски для Украины существенно возрастут.