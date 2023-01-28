Дмитрий Медведев: если начнется Третья мировая война, то все в труху
2023-01-28 15:40
Господин Медведев подверг резкой критике поставки Западом современных танков и истребителей Украине.
Он заявил, что объяснение поставок Украине истребителей и танков с целью избежать мировой войны не имеет смысла.
По словам бывшего президента, если Третья мировая и начнется, то истребителями и танками никто не будет воевать. И весь мир обратится в труху.
И именно поставки Западом оружия Украине толкает мир к ядерному Армагеддону.
Опубликовано: Сергей Стаалкер