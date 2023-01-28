Медведев: Третья мировая война начнётся не на танках и истребителях

Экс-президент России Дмитрий Медведев высказался о перспективе начала Третьей мировой войны.

28 января бывший российский президент Дмитрий Медведев выступил со словами осуждения в адрес пресс-службы Министерства обороны Италии, которое призвало предоставить вооружённым силам Украины любые виды вооружений стран Североатлантического альянса, включая истребители и танки, поскольку это якобы позволит предотвратить Третью мировую войну.

По мнению Медведева, в случае начала Третьей мировой войны, она будет вестись не с помощью танкового вооружения и дальнобойной авиации, поскольку ведущие страны мира будут использовать оружие, способное превращать "всё в труху".