14 человек погибло в результате удара украинских войск из HIMARS по больнице в Новоайдаре

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, 28 января ВСУ намеренно ударили по зданию больницы в Новоайдаре (ЛНР), использовав HIMARS.

Как передает РИА Новости, районная больница была атакована реактивными снарядами с осколочно-фугасной боевой частью утром в 7 ч. 30 м.

В результате обстрела 14 человек погибло и 24 ранено. Среди них и пациенты больницы, и медицинский персонал.

В этом медучреждении медики оказывали медпомощь как военнослужащим, так и местному населению.

Пострадавшим при обстреле оказывается вся необходимая помощь, уточнили в Минобороны.