14 человек погибло в результате удара украинских войск из HIMARS по больнице в Новоайдаре
2023-01-28 18:03
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, 28 января ВСУ намеренно ударили по зданию больницы в Новоайдаре (ЛНР), использовав HIMARS.
Как передает РИА Новости, районная больница была атакована реактивными снарядами с осколочно-фугасной боевой частью утром в 7 ч. 30 м.
В результате обстрела 14 человек погибло и 24 ранено. Среди них и пациенты больницы, и медицинский персонал.
В этом медучреждении медики оказывали медпомощь как военнослужащим, так и местному населению.
Пострадавшим при обстреле оказывается вся необходимая помощь, уточнили в Минобороны.
Опубликовано: Наталья Замечалова