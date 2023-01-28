Глава Минфина США Йеллен: страну ждут катастрофические последствия из-за дефолта
2023-01-28 22:19
Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что в стране может произойти катастрофа из-за дефолта по внешнему долгу.
По ее словам, последствия такой ситуации будут разрушительными, в Соединенных Штатах начнется финансовый кризис.
Йеллен подчеркнула, что Конгрессу США и президенту Джо Байдену следует обязательно поднять уровень потолка госдолга.
Она пояснила, что в ином случае рецессия в американской экономике будет расти по спирали.
Опубликовано: Светлана Репина