Кадыров ответил на угрозы ударить ракетами по Грозному
2023-01-29 00:29
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление главы украинской организации «С14» Евгения Карася.
Тот сказал, что Кадырову вместе с его окружением следует опасаться ударов ракет по Грозному.
В ответ чеченский лидер с сарказмом заявил, что очень испугался и уже начал подыскивать для себя бункер.
При этом Кадыров подчеркнул, что на самом деле это российские снаряды долетят до Украины, а не наоборот.
Опубликовано: Светлана Репина