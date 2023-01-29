Кадыров ответил на угрозы ударить ракетами по Грозному

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление главы украинской организации «С14» Евгения Карася.

Тот сказал, что Кадырову вместе с его окружением следует опасаться ударов ракет по Грозному.

В ответ чеченский лидер с сарказмом заявил, что очень испугался и уже начал подыскивать для себя бункер.

При этом Кадыров подчеркнул, что на самом деле это российские снаряды долетят до Украины, а не наоборот.