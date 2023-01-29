Česká televize: президентом Чехии стал отставной генерал НАТО Петр Павел
2023-01-29 01:09
Česká televize сообщает, что отставной генерал НАТО Петр Павел выиграл президентские выборы в Чехии.
В предвыборной гонке его соперником стал бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш.
В первом туре Павел опередил Бабиша на 2 тыс. голосов, но ни один из кандидатов не набрал половины голосов избирателей. Поэтому был проведен второй тур голосования.
Сообщается, что действующий президент Чехии Петр Фиала подтвердил победу Петра Павела. Инаугурация намечена на 9 марта.
Опубликовано: Светлана Репина