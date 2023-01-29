Вице-спикер Совфеда Косачев: с новым президентом Чехии отношения Москвы и Праги не улучшатся

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что с новым президентом Чехии отношения Москвы и Праги не изменятся к лучшему.

Он напомнил, что конституция Чехии существенно ограничивает полномочия президента.

По мнению Косачева, Чехия останется одной из самых недружественных для России стран Европы, а вербальная риторика изменится к худшему.

Ранее сообщалось, что новым президентом Чехии стал полковник НАТО в отставке Петр Павел.