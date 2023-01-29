Дочь Маши Распутиной заявила: ей нужен миллион росийских рублей в месяц для комфортной жизни

Мария Захарова не работает и не учится и пользуется деньгами родителей. Девушке часто не хватает тех средств, которые ей выделяют.

Младшая дочь певицы Маши Распутиной, которой сейчас 22 года, родилась в браке звезды с бизнесменом Виктором Захаровым.

Мария-младшая, по словам ее мамы, выросла капризной и избалованной. Певице не нравится, что девушка не хочет ни учиться, ни трудиться, сообщает Вокруг света.

В шоу "Ты не поверишь!" на НТВ Распутина рассказала, что ее подруга - звездный дизайнер Аника Керимова - предложила дочери пойти в модели и демонстрировать наряды. По словам Распутиной, Мария-младшая сейчас раздумывает над приглашением.

Но пока Захарова развлекается в клубах, ходит по увеселительным заведениям на деньги родителей. Ранее девушка признавалась, что ей для комфортной жизни нужен один миллион российских рублей в месяц. Но пока этого она не смогла добиться.

А тех денег, что родители выделяют, ей не хватает. Как-то, чтобы получить деньги, Мария даже тайком продала сумку матери, чтобы оплатить свои потребности. Когда исполнительница об этом узнала, между матерью и дочерью был неприятный разговор.