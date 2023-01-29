Newsweek: США помогают Зеленскому из-за запасов титана в Украине
Издание Newsweek рассказало о причинах, по которым администрация Вашингтона оказывает поддержку Киеву в условиях российской спецоперации.
Репортёры новостного агентства Newsweek сообщают, что истинной причиной поддержки, оказываемой Соединёнными Штатами в адрес Украины являются большие залежи титана в этой стране, который необходим Пентагону для разработки и серийного выпуска вооружений и является одним из 35 видов металлов, обеспечивающих американскую нацбезопасность.
Примечательно, что порядка девяносто процентов титана США закупают у других государств, а расположенный в Украине металл может быть использован Вашингтоном для подготовки к войне с Китаем и Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Эльза
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