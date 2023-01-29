WSJ: Запад опасается, что время в украинском конфликте на стороне РФ

Издание Wall Street Journal утверждает, что политики стран коллективного Запада считают длительность спецоперации на Украине фактором, который выгоден для Москвы.

Журналисты информагентства The Wall Street Journal уведомляют, что лидеры западных государств склоняются ко мнению о том, что затягивание боевых действий на территории Украины выгодно для российских войск и может привести к победе России в будущем, в связи с чем главы стран НАТО решили усилить оказываемую Киеву поддержку.

Также в WSJ отметили, что представители истеблишмента Запада не веряют в способность ВСУ проводить новые полномасштабные контрнаступательные операции.