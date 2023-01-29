Глава Минтранса Франции Бон: 31 января будут большие проблемы с транспортом из-за забастовок
2023-01-29 17:40
Министр-делегат по вопросам транспорта Франции Клеман Бон сообщил, что 31 января в стране могут быть большие проблемы с транспортом из-за забастовок.
Он уточнил, что ситуация осложняется акциями протеста против проведения пенсионной реформы.
Бон рассказал, что в Парижском регионе ожидаются значительные сложности с движением общественного транспорта.
Он призвал в этот день по возможности отложить поездки и перейти на удаленный режим работы.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Эльза
При съемках Особенностей национальной рыбалки режиссер не знал, как снять дымящуюся сигару Иволгина в воде: как все же удалось это сделать
Колоритная сцена, где генерал Иволгин из Особенностей национальной рыбалки курит сигару, находясь по шею в воде, снималась долго и мучительно.Подробнее...