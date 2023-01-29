Глава Минтранса Франции Бон: 31 января будут большие проблемы с транспортом из-за забастовок

Министр-делегат по вопросам транспорта Франции Клеман Бон сообщил, что 31 января в стране могут быть большие проблемы с транспортом из-за забастовок.

Он уточнил, что ситуация осложняется акциями протеста против проведения пенсионной реформы.

Бон рассказал, что в Парижском регионе ожидаются значительные сложности с движением общественного транспорта.

Он призвал в этот день по возможности отложить поездки и перейти на удаленный режим работы.