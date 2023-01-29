В Новой Зеландии из-за сильных дождей погибли четыре человека
По меньшей мере четыре человека погибли в результате небывалого летнего шторма, пишет в воскресенье газета New Zealand Herald.
Полиция недавно сообщила о трех погибших и одном пропавшем без вести в районе Окленда. Власти города предупредили, что сильный дождь будет продолжаться как минимум до утра понедельника.
Международный аэропорт Окленда — крупнейший аэропорт Новой Зеландии, также был частично затоплен.
С пятницы там застряли сотни путешественников, на фотографиях видны залы ожидания, которые частично оказались подтопленными.
По данным Национального исследовательского института NIWA, в ночь на пятницу в некоторых районах города выпало 80 процентов осадков. Ливень продолжался в течение 15 часов. Особенно пострадали пригороды Кумеу и Олбани.
Пожарные использовали байдарки и водные мотоциклы, чтобы спасти людей из домов. Очевидцы сообщают о самом сильном наводнении, которое они когда-либо испытывали.
Что касается условий в которых погибли люди, то по данным полиции, человек утонул в затопленном гараже. Еще один человек погиб, когда оползень обрушился на его дом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Эльза
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