В Новой Зеландии из-за сильных дождей погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли в результате небывалого летнего шторма, пишет в воскресенье газета New Zealand Herald.

Полиция недавно сообщила о трех погибших и одном пропавшем без вести в районе Окленда. Власти города предупредили, что сильный дождь будет продолжаться как минимум до утра понедельника.

Международный аэропорт Окленда — крупнейший аэропорт Новой Зеландии, также был частично затоплен.

С пятницы там застряли сотни путешественников, на фотографиях видны залы ожидания, которые частично оказались подтопленными.

По данным Национального исследовательского института NIWA, в ночь на пятницу в некоторых районах города выпало 80 процентов осадков. Ливень продолжался в течение 15 часов. Особенно пострадали пригороды Кумеу и Олбани.

Пожарные использовали байдарки и водные мотоциклы, чтобы спасти людей из домов. Очевидцы сообщают о самом сильном наводнении, которое они когда-либо испытывали.

Что касается условий в которых погибли люди, то по данным полиции, человек утонул в затопленном гараже. Еще один человек погиб, когда оползень обрушился на его дом.