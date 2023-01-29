Politico: Американские военные настаивают на передаче Украине истребителей F-16

По сообщению Politico со ссылкой на "осведомленные источники", группа военных тайно оказывает давление на Пентагон, чтобы тот одобрил отправку истребителей F-16 в Украину.

Politico напоминает, что американские F-16 были в числе желаний Украины с начала конфликта. Но Вашингтон и Киев определили артиллерию, бронетехнику и наземные системы ПВО как более насущные потребности, поскольку Украина стремится защитить гражданскую инфраструктуру.

Украина весной готовится начать новое наступление, чтобы вернуть территории, захваченные противником. В то же время активизируется кампания по передаче Киеву F-16. Такие переговоры проводятся в Министерстве обороны США.

"Я не думаю, что мы против этого", - сказал Politico высокопоставленный чиновник министерства обороны. Он отмечает, что решение еще не принято.

Как сообщает The Telegraph, один из высокопоставленных источников в британских ВВС не исключил переброску самолетов Киеву, в то же время отметив, что такой шаг не является приоритетным для Лондона.