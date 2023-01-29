Издание The American Conservative опубликовало материал старшего редактора Рода Дрехера о плане Зеленского по захвату Крыма.

По мнению автора, выполнить этот плане не удастся, но он может привести к Третьей мировой войне.

Дрехер отмечает, что Россия никогда не отдаст ни Крым, ни Донбасс. Он считает, что верить в обратное – это безумие, которому поддались и США.

Он также напоминает, что в 2008 году Джордж Буш, который тогда был президентом, говорил о возможном членстве Украины и Грузии в НАТО, но для России это оказалось неприемлемым.