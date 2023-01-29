Ремонтная бригада попала под миномётный обстрел ВСУ в Курской области

Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что ремонтная бригада попала под миномётный обстрел ВСУ в Глушковском районе, есть пострадавший.

В воскресенье поздно вечером, 29 января 2023 года, губернатор Курской области Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале заявил, что устранявшая последствия обстрела посёлка Краснооктябрьский Глушковского района со стороны Вооружённых сил Украины ремонтная бригада попала под миномётный обстрел.

В результате атаки украинской армии один рабочий, восстанавливающий электроснабжение Краснооктябрьского и Волфино получил лёгкие ранения, ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

Старовойт добавил, что на данный момент, невзирая на миномётный обстрел, подача электричества в обоих населённых пунктах восстановлена, за исключением одной улицы, где работы планируют завершить завтра.