Ремонтная бригада попала под миномётный обстрел ВСУ в Курской области
Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что ремонтная бригада попала под миномётный обстрел ВСУ в Глушковском районе, есть пострадавший.
В воскресенье поздно вечером, 29 января 2023 года, губернатор Курской области Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале заявил, что устранявшая последствия обстрела посёлка Краснооктябрьский Глушковского района со стороны Вооружённых сил Украины ремонтная бригада попала под миномётный обстрел.
В результате атаки украинской армии один рабочий, восстанавливающий электроснабжение Краснооктябрьского и Волфино получил лёгкие ранения, ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
Старовойт добавил, что на данный момент, невзирая на миномётный обстрел, подача электричества в обоих населённых пунктах восстановлена, за исключением одной улицы, где работы планируют завершить завтра.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Наталья
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