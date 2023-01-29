Шотландия приостанавливает перевод трансгендеров, совершивших тяжкие преступления, в женские тюрьмы
Этот шаг был предпринят после того, как Лондон заблокировал закон о смене пола, принятый в Шотландии.
Правительство Шотландии объявило в воскресенье, 29 января, о приостановке перевода любого задержанного трансгендера с историей насилия в отношении женщин, в частности сексуального, в женскую тюрьму.
Власти также распорядились провести срочный анализ существующей практики.
Решение подверглось критике со стороны феминисток, которые видят в нем способ для трансгендеров, совершивших насилие, получить доступ к местам, отведенным для женщин, несмотря на гарантии, предусмотренные текстом закона.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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