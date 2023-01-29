На Филиппинах лук стал роскошью - он стоит дороже мяса
Согласно официальной статистике, в прошлом месяце цена на лук на Филиппинах подскочила примерно до 700 песо (около 13 долларов).
Сайт BBC сообщает, что это больше, чем стоимость мясао и минимальная дневная заработная плата. Из-за высокой цены на лук его не хватает даже в ресторанах.
"Несмотря на то, что в последние недели цены снизились, лук по-прежнему остается роскошью для многих потребителей. Раньше мы покупали по три-четыре килограмма лука в день. Теперь мы покупаем полкило, и это все, что мы можем себе позволить", — сказала Ризальда Маунес, владелица пиццерии в центральном городе Себу.
ВВС добавляет, что текущая цена на лук превышает стоимость мяса, а также минимальную дневную заработную плату в этой стране Юго-Восточной Азии.
BBC отмечает, что основной ингредиент филиппинской кухни стал символом роста стоимости жизни.
Президент страны Фердинанд Маркос-младший, который также является министром сельского хозяйства, назвал рост цен на продовольствие "чрезвычайной ситуацией". Ранее в этом месяце Маркос одобрил импорт красного и желтого лука, пытаясь увеличить предложение.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья
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