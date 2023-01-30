Представитель ВВС Украины Юрий Игнат: Начато расширение аэродромов для приема F-16

Секретарь Совета по национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в небе небе можно ожидать американские истребители F-16, пишет "Укринформ".

На днях Данилов опубликовал видео с техническими характеристиками F-16, намекнув, что международные партнеры будут поставлять Украине именно такой многофункциональный истребитель.

"Скоро в небе Украины", — отметил он.

Американская компания General Dynamics производит многофункциональные истребители F-16 Fighting Falcon с 1974 года, постоянно их модернизируя. В настоящее время этот самолет является одним из самых массовых истребителей в мире — он находится на вооружении 25 стран.

Представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат указывает, что F-16 - это самолет, который может атаковать наземные цели различными видами оружия (бомбами или ракетами), а также входить в состав ПВО, защищая небо от воздушных атак.

"Поэтому этот тип многоцелевого самолета, который в настоящее время является наиболее распространенным в мире, может быть лучшим вариантом для ВВС Украины, — пояснил Игнат.

Он напомнил, что в настоящее время Украина имеет четыре типа самолетов: Су-27 и МиГ-29 (истребители), Су-25 (штурмовики) и Су-24 (бомбардировщики).

По данным аналитического портала Global Firepower, на начало 2023 года в Украине имеется 187 готовых к эксплуатации боевых самолетов, а в российских ВКС их около 2000.

Пресс-секретарь ВВС ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в Украине начато расширение сети аэродромов в Украине, которые смогут принимать современные западные самолеты, в частности истребители.

Игнат сказал, что инфраструктура аэродромов должна быть подготовлена, чтобы пилоты могли безопасно приземляться на взлетно-посадочные полосы.

"Эта работа уже ведется в различных регионах. К нам в этом подключаются министерства обороны и инфраструктуры, а также другие профильные ведомства", - сказал представитель ВВС.