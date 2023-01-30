Шольц предостерег от поставок Украине западных истребителей
После решения о поставках танков в Украину канцлер Германии Олаф Шольц призвал к осмотрительности в дискуссии о дальнейших поставках вооружений в эту страну, сообщает Tagesspiegel.
Политик предостерег от "постоянной конкуренции и превосходства друг друга, когда речь идет о системах вооружений" в связи с текущими требованиями по поставкам Украине реактивных истребителей.
"Вопрос о самолетах вообще не поднимается", — подчеркнул Олаф Шольц.
После решения Германии и других западных стран поставлять Украине танки ее президент Владимир Зеленский в среду, 25 января попросил самолеты. Правительство Германии отвергло его.
"Как канцлер, я должен сделать все, чтобы конфликт России с Украиной не превратилась в войну между Россией и НАТО", — заявил Олаф Шольц в интервью Tagesspiegel.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья
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