Борис Джонсон: Путин пригрозил Джонсону ракетным ударом

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в документальном фильме ВВС рассказал, что в телефонном разговоре в феврале прошлого года, до того, как Россия начала СВО в Украине, Владимир Путин пригрозил ему "ракетным ударом".

В трехсерийном документальном фильме, первый эпизод которого выйдет в эфир в вечером в понедельник, 30 января, тогдашний премьер-министр Великобритании в "очень продолжительном" телефонном разговоре с Путиным предупредил его, что конфликт в Украине приведет к западным антироссийским санкциям и увеличению численности войск НАТО на границах России.

Джонсон также попытался остановить действия России, заверив Путина, что Украина не вступит в НАТО "в обозримом будущем".

"В какой-то момент он как бы пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет минуту или что-то в этом роде", — продолжил Борис Джонсон.

Экс-премьер Великобритания предположил, что "Путин, судя по очень расслабленному тону, который у него был, играл с моими попытками заставить его пойти на переговоры".