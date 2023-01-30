Йенс Столтенберг призывает Южную Корею к военной поддержке Киева
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины.
«Если мы не хотим, чтобы победили самодержавие и тирания, тогда (украинцам) нужно оружие, это реальность», — сказал Столтенберг в своем выступлении в Институте Чея в Сеуле.
Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что закон запрещает ей поставлять оружие странам, участвующим в военных конфликтах.
Столтенберг указывает на такие страны, как Германия, Швеция и Норвегия, которые следовали аналогичной политике, но с тех пор изменили ее.
Южная Корея подписала контракты на поставку сотен танков, самолетов и другого оружия для члена НАТО Польши и отправила гуманитарную помощь Украине с начала войны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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