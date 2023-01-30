Земфира поздравила Литвинову с днем рождения во время спектакля артистки в Париже

Исполнительница Земфира вышла на сцену театра "Эберто" во время спектакля Ренаты Литвиновой, чтобы поздравить ту с днем рождения.

Исполнительница Земфира вышла на сцену парижского театра, чтобы поздравить свою подругу Ренату Литвинову с днем рождения.

Актриса представила спектакль "Кактус" на французском языке в театре "Эберто".

Данное учреждение культуры рассчитано на 630 посадочных мест. Все билеты на постановку были распроданы.

Главную роль в действе сыграла сама Литвинова, а музыку к пьесе написала Земфира.