МО РФ: средства ПВО армии России сбили вертолёт Ми-8 ВВС Украины
В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО армии России сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в Запорожской области.
30 января официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил о том, что за прошедшие сутки спецоперации средствами российской противовоздушной обороны в небе близ села Новодаровка сбит украинский многоцелевой вертолёт Ми-8.
Конашенков добавил, что с начала специальной военной операции России на Украине служащими Вооружённых сил Российской Федерации уничтожено 205 вертолётов воздушных сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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