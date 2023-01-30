МО РФ: средства ПВО армии России сбили вертолёт Ми-8 ВВС Украины

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО армии России сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в Запорожской области.

30 января официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил о том, что за прошедшие сутки спецоперации средствами российской противовоздушной обороны в небе близ села Новодаровка сбит украинский многоцелевой вертолёт Ми-8.

Конашенков добавил, что с начала специальной военной операции России на Украине служащими Вооружённых сил Российской Федерации уничтожено 205 вертолётов воздушных сил Украины.