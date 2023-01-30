Песков опроверг слова Джонсона об угрозах ракетными ударами со стороны Путина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уличил экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона во лжи, опроверг его слова об угрозах ракетными ударами со стороны президента России Владимира Путина.

30 января глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о том, что слова скандально известного бывшего премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона об угрозе ракетными ударами со стороны Владимира Путина не соответствуют действительности.

Песков рассказал, что знает о чём шла речь в данном разговоре Джонсона и Путина, пояснив, что российский лидер указал ушедшему в отставку британскому премьеру на факт того, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет у границ России будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что заявление Бориса Джонсона является ложью и никаких угроз ракетными ударами не было.