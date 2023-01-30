МИД Ирана вызвал украинского временного поверенного из-за высказываний Подоляка об атаке дронами
Временный поверенный в делах Украины Евгений Кравченко был вызван в МИД Ирана после высказываний руководителя офиса украинского лидера Михаила Подоляка о произошедшей атаке БПЛА.
Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.
29 января Михаил Подоляк опубликовал сообщение в своем Twitter, в котором написал фразу: «Украина вас предупредила» и намекнул, что атака на иранские военные объекты могут быть связаны с событиями на Украине и с тем, что Иран оказывал помощь РФ.
В связи с этим, диппредставителя Украины вызвали в Министерство иностранных дел. Он должен объяснить, что имел в виду Подоляк, пишет агентство.
Ночью с 28 на 29 января в иранском городе Исфахан прогремели взрывы. Как сообщили в оборонном ведомстве страны, беспилотники со взрывчаткой пытались взорвать военный объект. Они были обезврежены военными Ирана.
Опубликовано: Наталья Замечалова
-
Храмова Оксана
Бывший посол США придумал способ уберечь Россию от западного оружия на Украине
Бывший посол Америки Майкл Макфол предложил Западу обезопасить Россию от оружия, поставляемого на Украину союзниками. Западные страны могут поставить условие украинскому руководству по использованию поставленного оружия.Подробнее...
-
-