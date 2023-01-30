МИД Ирана вызвал украинского временного поверенного из-за высказываний Подоляка об атаке дронами

Временный поверенный в делах Украины Евгений Кравченко был вызван в МИД Ирана после высказываний руководителя офиса украинского лидера Михаила Подоляка о произошедшей атаке БПЛА.

Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

29 января Михаил Подоляк опубликовал сообщение в своем Twitter, в котором написал фразу: «Украина вас предупредила» и намекнул, что атака на иранские военные объекты могут быть связаны с событиями на Украине и с тем, что Иран оказывал помощь РФ.

В связи с этим, диппредставителя Украины вызвали в Министерство иностранных дел. Он должен объяснить, что имел в виду Подоляк, пишет агентство.

Ночью с 28 на 29 января в иранском городе Исфахан прогремели взрывы. Как сообщили в оборонном ведомстве страны, беспилотники со взрывчаткой пытались взорвать военный объект. Они были обезврежены военными Ирана.