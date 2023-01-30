РИА Новости: Польша готова передать Украине свои истребители F-16, но при одном условии
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности Варшавы предоставить свои истребители только координируя свои действия с НАТО.
В беседе с представителями СМИ по поводу возможного предоставления Польшой своих истребителей Украине Матеуш Моравецкий заявил следующее:
"Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же и любая другая воздушная сила будет реализовываться и, вероятно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации"
Ранее Марк Епископос предположили, что Белый дом не ограничится поставками танков Украине.
По мнению консультанта по национальной безопасности американского агентства "Вангард", следующим шагом может стать передача Киеву истребителей, ракетных систем и, в конце концов, ядерного оружия.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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