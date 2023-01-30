Украина требует отстранить российских и белорусских теннисистов и лишить Соболенко победы в Australian Open

Федерация тенниса Украины призвала к дисквалификации российских и белорусских теннисистов, в том числе Арины Соболенко, сообщает Reuters.

В качестве причины называется празднованием ее победы на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) президентом Беларуси Александром Лукашенко.

После победы его соотечественницы в сети появилось видео, на котором он поднимает рюмку водки со словами: "Поздравляю! Арина, за тебя!".

"Мы неоднократно призывали запретить всех российских и белорусских спортсменов на всех аренах мира. Дело даже не в самих спортсменах, хотя многие из них являются активными сторонниками их режимов и горячо поддерживают российские действия против Украины, некоторые даже формально служат в Вооруженных силах. Призываем к немедленной изоляции российских и белорусских спортсменов в границах своих стран", - говорится в заявлении.

После победы в Австралии Соболенко получила заветный трофей. Однако, как сообщает news.com.au, журналисты заметили одну деталь. Хотя имя Соболенко было выгравировано, рядом с ними не было аббревиатуры названия страны, которую портал назвал "жестоким оскорблением".

Теннисисты из России и Беларуси соревнуются в турнирах ATP и WTA под нейтральным флагом после начала российской СВО в Украине.

"Я думаю, что все уже знают, что я из Беларуси. Будет ли это иметь большое значение в моей стране? Я так думаю. Думаю, люди будут мной гордиться", - сказала Соболенко на пресс-конференции после победы на турнире.