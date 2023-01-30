Украина требует отстранить российских и белорусских теннисистов и лишить Соболенко победы в Australian Open
Федерация тенниса Украины призвала к дисквалификации российских и белорусских теннисистов, в том числе Арины Соболенко, сообщает Reuters.
В качестве причины называется празднованием ее победы на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) президентом Беларуси Александром Лукашенко.
После победы его соотечественницы в сети появилось видео, на котором он поднимает рюмку водки со словами: "Поздравляю! Арина, за тебя!".
"Мы неоднократно призывали запретить всех российских и белорусских спортсменов на всех аренах мира. Дело даже не в самих спортсменах, хотя многие из них являются активными сторонниками их режимов и горячо поддерживают российские действия против Украины, некоторые даже формально служат в Вооруженных силах. Призываем к немедленной изоляции российских и белорусских спортсменов в границах своих стран", - говорится в заявлении.
После победы в Австралии Соболенко получила заветный трофей. Однако, как сообщает news.com.au, журналисты заметили одну деталь. Хотя имя Соболенко было выгравировано, рядом с ними не было аббревиатуры названия страны, которую портал назвал "жестоким оскорблением".
Теннисисты из России и Беларуси соревнуются в турнирах ATP и WTA под нейтральным флагом после начала российской СВО в Украине.
"Я думаю, что все уже знают, что я из Беларуси. Будет ли это иметь большое значение в моей стране? Я так думаю. Думаю, люди будут мной гордиться", - сказала Соболенко на пресс-конференции после победы на турнире.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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