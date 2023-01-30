Президент Хорватии уверен, что Украина никогда не сможет вернуть себе Крым
Президент Хорватии Зоран Миланович подробно объяснил, почему Загреб не будет предоставлять военную помощь Киеву.
В декабре члены хорватского правительства высказали отказ на предложение присоединиться к Евросоюзу для поддержки украинских военных.
Зоран Миланович является ярым критиком западной политики в Украине.
Президент подчеркнул, что не хочет видеть свою страну, которая стала новым членом ЕС, страдающей от последствий 11-месячной войны в Украине.
Действия Запада в поддержку Киева Миланович считает "глубоко аморальными, потому что они не приводят ни к какому решению".
Об этом сообщил президент Хорватии при посещении военных казарм в Петринье.
По его мнению, прибытие немецких танков в Украину будет еще больше способствовать сближению России и Китая.
Зоран Миланович:
"Ясно, что Крым никогда больше не будет частью Украины".
Далее президент раскритиковал двойные стандарты Запада в международной политике, напомнив про ситуацию с "аннексией Косово".
После войны в Югославии в 1998-1999 годах была признана независимость Косово.
Миланович объяснил, что не ставит под сомнение суверенитет этого государства, но он возмущен концепцией двойных стандартов Запада и отношением к Крыму:
"Мы признали Косово против воли государства (Сербии), которому принадлежало Косово"
Зоран Миланович занял антиевропейскую позицию после того, как стал президентом Хорватии.
Свою политику он согласовывает с политикой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера сепаратистов из боснийских сербов Милорада Додика.
Опубликовано: Храмова Оксана