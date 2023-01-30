Кадыров бурно отреагировал на акцию с демонстративным сожжением Корана

Свое мнение по поводу случившегося Кадыров высказал в своем Телеграм-канале, назвав датского политика Расмуса Палудана религиозным террористом.

Рамзан Кадыров заявил о поступке Расмуса Палудана, который сжег Коран у турецкого посольства, что "не простит его".

Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем дал пояснения к ситуации: акцию не могли запретить, потому то шведская демократия приветствует свободу выражения мнений.

Палудан провел такую же акцию напротив мечети в Дании и возле российского посольства.

Реакция Кадырова была полна гнева:

"Знай, датский трус, что ты найдешь ту кару, которую так рьяно ищешь. Пока есть на свете такие жалкие безродные личности, сжигающие Коран, оскорбляющие чувства миллиарда жителей Земли, мы не остановимся на уничтожении сатанистов на Украине. Пройдем всю Европу, очищая народы Старого Света от мерзости, проклятой Всевышним"

Вместе с этим чеченский лидер выступил с резкой критикой в сторону руководства Швеции и Дании, которые допустили проведение таких акций.