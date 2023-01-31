Телеканал Al Arabiya показал доказательства причастности Зеленского к коррупции
2023-01-31 01:01
Телеканал Al Arabiya показал в эфире материалы, подтверждающие коррупцию среди украинского руководства.
По информации журналистов, в коррупционных схемах замешан и президент Украины Владимир Зеленский.
В частности, с 2012 года Зеленский был бенефициаром нескольких иностранных компаний, которыми управлял вместе со старыми друзьями.
В качестве партнеров Зеленского журналисты назвали его первого помощника Сергея Шефира и бывшего главу СБУ Ивана Баканова.
Опубликовано: Светлана Репина