Reuters: МОК отверг критику Украины и других стран по поводу пропаганды войны

Агентство Reuters сообщает, что Международный олимпийский комитет отверг обвинения ряда стран в пропаганде войны.

В МОК назвали подобные заявления со стороны Украины и некоторых других государств «клеветническими».

В официальном сообщении комитета говорится, что такие заявления не могут быть основой для конструктивной дискуссии, поэтому МОК больше не будет комментировать их.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что МОК подкуплен россиянами.