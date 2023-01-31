Пентагон: США направили Украине первую партию БМП Bradley

Министерство обороны США сообщило об отправке в Украину первой партии БМП Bradley.

США направили в Украину первую партию боевых машин пехоты Bradley в рамках военной помощи на 2,5 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба Транспортного командования Пентагона.

"Груз, состоящий из 60 Bradley, на прошлой неделе покинул порт Норт-Чарльстон в штате Южная Каролина, чтобы предоставить Украине дополнительные наступательные и оборонительные возможности", - говорится в публикации.

Боевые машины пехоты Bradley вооружены 25-миллиметровой пушкой и противотанковыми ракетами TOW. По мнению бывшего аналитика оборонного бюджета США Марка Канчинана этот тип бронированных машин по своим возможностям соответствуют легкому танку.