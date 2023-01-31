Макрон встретится с Резниковым в Елисейском дворце, а также посетит оборонное предприятие Thales

Эммануэль Макрон принимает во вторник, 31 января, министра обороны Украины Алексея Резникова в Елисейском дворце.

Цель этой встречи — «подтвердить свою полную поддержку Украины … и напомнить о готовности Франции удовлетворить потребности украинских вооруженных сил», уточняется в пресс-релизе.

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню готов встретиться со своим украинским коллегой в течение дня.

Алексей Резников также планирует посетить компанию Thales, где ему будет представлена РЛС средней дальности GM 200, которая интегрируется в систему ПВО САМПТ.

Правительства Франции и Италии ведут переговоры о предоставлении одного из комплексов ПРО для ВСУ. Себастьен Лекорню в прошлую пятницу договорился об этом в Риме со своими коллегами.

В Париже во вторник высадился целый десант из украинского руководства. Кроме главы минобороны здесь присутствует и спикер Рады Руслан Стефанчук.

Стефанчук выступит перед Национальным собранием сегодня, проведет встречу с Макроном, а в среду обратится к сенаторам Франции.

