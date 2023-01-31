Порошенко: минские соглашения — уловка для России, давшая Украине 8 лет для подготовки к войне

Это заявление экс-президент Украины Петр Порошенко сделал в документальном фильме «Путин против Запада», который снят журналистами телеканала BBC.

По словам Порошенко, подписанные в 2015 году минские соглашения позволили украинским властям провести ряд реформ и заняться строительством армии. Как отметил Порошенко, этот документ предоставил Киеву дополнительно восемь лет для подготовки армии, экономики и создания глобальной проукраинской антипутинской коалиции.

Ранее Кристоф Хойсген, занимавший с 2005 по 2017 год должность советника по вопросам политики безопасности бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, в вышеупомянутом фильме телеканала ВВС рассказал, что Порошенко перед подписанием минских соглашений доложил Меркель о сложной ситуации для украинских войск в Дебальцево. Как подчеркнул Хойсген, Порошенко ясно заявил немецкому канцлеру, что вооруженным силам Украины нанесено тяжелое поражение, они вряд ли могут держать рубежи, и что если российские войска прорвут эту оборону, они смогут дальше идти на Киев. Поэтому Украине крайне важно было заключить эти соглашения.