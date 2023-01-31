Отказ в аборте 14-летней девочке вызвал возмущение в Польше

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельски вмешался в дело 14-летней девочки с психическими отклонениями, которая безуспешно пыталась сделать аборт после изнасилования.

«Мы потрясены этим случаем, и наша реакция на него однозначна», — заявил Недзельский журналистам, после того как врачи в нескольких больницах отказали девушке в проведении аборта.

Это дело вызвало протетсы со стороны групп по защите прав женщин и оппозиции смягчить польские законы об абортах.

В 2021 году вступил в силу закон, фактически запрещающий аборты в Польше. Они разрешены только в том случае, если беременность является результатом изнасилования или угрожает жизни, или здоровью женщины.

По данным женской правозащитной группы Federa, девушка не знала о своей беременности. Однако ее тетя узнала о сексуальном насилии со стороны дяди и заставила ее сделать аборт.

Медики ряда больниц в Восточной Польше отказались проводить процедуру. Они сослались на пункт о совести, на основании которого врачи могут отказаться от аборта, если это противоречит их религиозным убеждениям.