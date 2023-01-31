Лекорню: Франция направит Украине ещё 12 гаубиц Caesar
2023-01-31 17:54
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж направит Киеву ещё 12 гаубиц Caesar.
Во вторник, 31 января 2023 года, глава Министерства обороны Французской Республики Себастьян Лекорню в пресс-релизе анонсировал отправку киевскому режиму ещё 12 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген передаст Киеву все свои самоходные артиллерийские установки Caesar, чтобы обеспечить боеспособность Вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко